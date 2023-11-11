Мадуро принял находящегося с официальным визитом в Венесуэле Сийярто

В составе прибывшей в Каракас делегации находятся представители крупнейших венгерских энергетических компаний Mol и MVM, которые проведут переговоры с местными партнерами по вопросам добычи и поставок нефти и СПГ

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в пятницу министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, находящегося с официальным визитом в южноамериканской стране. Репортаж о приеме Сийярто в президентском дворце Мирафлорес передал телеканал Venezolana de Televisión.

В ходе визита главы МИД Венгрии запланированы встречи в министерстве иностранных дел Венесуэлы, а также с министром нефтяной промышленности Педро Рафаэлем Тельечеа. В составе прибывшей в Каракас делегации находятся представители крупнейших венгерских энергетических компаний Mol и MVM, которые проведут переговоры с венесуэльскими партнерами по вопросам добычи и поставок из Венесуэлы нефти и сжиженного природного газа.

В настоящее время между Венесуэлой и Венгрией действуют 11 соглашений о сотрудничестве в сельском хозяйстве, образовании, культуре, науке и технике. Последний визит главы МИД Венгрии в Венесуэлу состоялся в 1992 году.

Официальный визит Сийярто "послужит дальнейшему развитию геополитики мира правительства Венесуэлы и создания стратегических альянсов", отмечает официальное венесуэльское агентство новостей AVN.

Глава МИД Венгрии прибыл в Венесуэлу после визитов в Колумбию и Гватемалу, которые должны послужить расширению взаимовыгодного сотрудничества со странами Глобального Юга, говорится на сайте телеканала Venezolana de Televisión.