10 ноября, 21:53
Столкновения в Судане

ООН сообщила, что более 8 тыс. суданцев бежали в Чад из-за эскалации в Дарфуре

Еще свыше 800 человек были убиты вооруженными группировками в Ардамате, где находился лагерь для вынужденных переселенцев

ЖЕНЕВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 8 тыс. жителей Судана бежали в течение последней недели в Чад из-за эскалации насилия в регионе Дарфур. Также поступила информация об убийстве 800 человек вооруженными группировками в населенном пункте Ардамата в Западном Дарфуре, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

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"УВКБ серьезно обеспокоено последними событиями в Судане на фоне эскалации боев в регионе Дарфур", - отметили в управлении, добавив, что "только за последнюю неделю более 8 тыс. человек бежали в соседний Чад". В УВКБ считают, что реальное число беженцев, вероятно, больше, поскольку есть "проблемы с регистрацией вновь прибывших". Представители ООН вместе с правительством и партнерами на местах в Чаде "готовятся к прибытию новых беженцев, поскольку конфликт в Судане продолжается".

Согласно поступившим в УВКБ сообщениям, "более 800 человек были убиты вооруженными группировками в Ардамате", где находился лагерь для вынужденных переселенцев. Там"около 100 убежищ сровняли с землей". В этом районе происходили также "масштабные грабежи, в том числе гуманитарной помощи УВКБ". Кроме того, в ведомстве верховного комиссара ООН встревожены "сообщениями о сексуальном насилии, пытках, произвольных убийствах, вымогательстве у гражданских лиц, нападениях на конкретные этнические группы".

"20 лет назад мир был потрясен ужасными зверствами и нарушениями прав человека в Дарфуре. Мы опасаемся, что, возможно, развивается подобная динамика", - заявил верховный комиссар ООН по правам беженцев Филиппо Гранди. Для предотвращения новой катастрофы необходимо "немедленное прекращение боевых действий и безоговорочное уважение к гражданскому населению", констатировал он.

В УВКБ напомнили, что за время продолжающегося с апреля 2023 года в Судане вооруженного конфликта более 4,8 млн суданцев стали внутренне перемещенными лицами, еще 1,2 млн человек покинули страну. 

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СуданЧадСтолкновения в Судане
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