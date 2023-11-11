10 ноября, 22:35,
обновлено 10 ноября, 22:57
Палестино-израильский конфликт

Постпред КНР при ООН призвал открыть КПП "Керем-Шалом" между Израилем и Газой

Чжан Цзюнь также призвал еврейское государства "снять блокаду" с анклава

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на границе Израиля и сектора Газа необходимо открыть как можно скорее. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Все переходы в Газу должны использоваться. КПП "Керем-Шалом" необходимо открыть как можно скорее", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Постпред отметил, что в последнее время мировое сообщество все активнее обсуждает судьбу Газы после окончания конфликта. Китайский дипломат убежден, что навязывание палестинскому народу каких-либо вариантов его будущего недопустимо, равно как и недопустимо отклоняться от концепции двух государств для двух народов. "Будущее Палестины должны и могут решать только сами палестинцы", - подчеркнул Чжан Цзюнь.

Он также призвал Израиль "немедленно снять блокаду" с сектора Газа и отменить все ограничения на жизненно важные поставки.

КПП "Керем-Шалом" располагается рядом с одноименным израильским кибуцем у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Через него в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары, в том числе топливо.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация продолжает переговоры об открытии еще одного контрольно-пропускного пункта на границе сектора Газа, но КПП "Рафах" пока остается единственным вариантом для предоставления гуманитарной помощи населению анклава. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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