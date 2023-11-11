Reuters: ФРГ и некоторые члены ЕС выступают против выделения помощи Киеву на €20 млрд

В связи с этим Еврокомиссия может быть вынуждена пересмотреть свое предложение, сообщает агентство со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) может быть вынуждена пересмотреть свое предложение о выделении Украине военной помощи на €20 млрд за четыре года из-за протестов некоторых членов сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

"Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить, - заявил один из собеседников агентства. - У Германии много вопросов, что вполне справедливо. Речь идет о больших деньгах".

Главы Минобороны стран ЕС намерены 14 ноября обсудить в Брюсселе планы дальнейшего оказания военной помощи Киеву. По словам источников Reuters, в преддверии этой встречи несколько стран, включая ФРГ, высказали сомнения по поводу необходимости брать на себя большие финансовые обязательства сразу на четыре года вперед. Часть членов сообщества также указывает на то, что их бюджеты просто не позволяют выделить требуемые суммы. Поэтому первоначальное предложение ЕК может видоизмениться. Один из возможных вариантов предполагает утверждение пакетов финансовой помощи Украине лишь на год вперед.

20 июня Еврокомиссия призвала страны Евросоюза сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года и военной помощи в объеме €20 млрд. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах Евросоюза, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.

Основным источником средств для бюджета Евросоюза являются прямые взносы его членов, пропорциональные их ВВП, на них приходится свыше 70% всех поступлений. Помимо этого, в бюджет ЕС идут доходы от торговли углеродными квотами и еще несколько общеевропейских экологических сборов, которые взимаются с граждан стран Евросоюза.