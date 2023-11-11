Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу населения Газы несет ХАМАС

Премьер-министр Израиля призвал мировое сообщество осуждать именно радикальную организацию

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Ответственность за судьбу мирного населения сектора Газа лежит исключительно на палестинской радикальной организации ХАМАС, а не на Израиле, мировым лидерам следует осуждать именно палестинских радикалов. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ответ на критические высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу военной операции израильской армии в палестинском анклаве.

В своем заявлении Нетаньяху объединил название "ХАМАС" с наименованием "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ), в очередной раз проведя параллель между действиями палестинских радикалов и преступлениями боевиков ИГ.

"Ответственность за причинение вреда гражданскому населению [в секторе Газа] лежит на ХАМАС - ИГ, а не на Израиле. Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.

Он подчеркнул, что "Израиль делает все, чтобы не причинить вред гражданскому населению, и призывает его покинуть зону боевых действий, в то время как ХАМАС - ИГ делает все, чтобы не дать ему покинуть небезопасные районы, и использует его в качестве живого щита". "ХАМАС - ИГ жестоко удерживает наших похищенных, женщин, детей и стариков, совершая преступление против человечности. ХАМАС - ИГ использует школы, мечети и больницы в качестве штабов для террористов", - уверен израильский премьер.

По его версии, "эти преступления, которые ХАМАС - ИГ совершает сегодня в секторе Газа, завтра будут совершены в Париже, Нью-Йорке и в любой точке мира". "Мировые лидеры должны осудить ХАМАС - ИГ, а не Израиль", - заключил Нетаньяху.

Ранее Макрон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, в результате чего гибнут мирные жители, нелегитимны и не имеют оправдания. При этом он подчеркнул, что осуждает нападение сторонников ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. Вместе с тем французский президент заметил, что для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение.