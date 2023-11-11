10 ноября, 23:07

Посол Южного Судана в Москве сообщил о договоренности с РФ о геологоразведке в республике

Было заключено соглашение о сотрудничестве между "Росгеологией" и южносуданским министерством горнорудного дела, отметил Чол Тонг Маяй Джанг

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Южный Судан договорились о геологоразведке и картографировании залежей природных ресурсов в этой африканской стране. Об этом заявил в интервью ТАСС южносуданский посол в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Было подписано одно соглашение о сотрудничестве между "Росгеологией" и нашим министерством горнорудного дела. Оно касается договоренности о картографировании наших природных ресурсов, такое предложение компания получила от нашего правительства. Мы обладаем большими запасами природных ресурсов, но имеем лишь приблизительное представление об их количестве. Никогда ранее в нашей стране не проводилась геологоразведка", - сказал он.

По словам дипломата, в контракте проекта указано, что он должен быть завершен в течение двух лет. Посол отметил, что "Росгеология" работала в Судане, когда он еще не был разделен на две страны. "Так что у них есть некоторое представление о ресурсах Южного Судана. Поэтому нам кажется, что сейчас подходящее время, чтобы "Росгеология" произвела у нас соответствующие исследования", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск. 

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