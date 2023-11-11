NYT: ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка

Два телефона и iPad были переданы агентам в рамках расследования возможной вовлеченности Эрика Адамса в коррупционные связи

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства в рамках расследования его возможной вовлеченности в коррупционные связи. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, в понедельник сотрудники ФБР подошли к Адамсу на улице и, попросив охранников мэра отойти в сторону, изъяли у него электронные устройства: как минимум два телефона и iPad.

"Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я рассчитываю, что все мои сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я продолжу делать то же самое", - приводит издание заявление самого Адамса. Мэр также подчеркнул, что ему "нечего скрывать".

Ранее ФБР провело обыск в доме Брианны Саггс, которая отвечала за сбор средств для предвыборной кампании Адамса в 2021 году. Правоохранители подозревают, что Адамс мог получать незаконные пожертвования, в том числе от представителей турецких властей.