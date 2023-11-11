Постпред Мальты сообщила, что СБ ООН близок к принятию ближневосточной резолюции

Ванесса Фрезьер не предоставила деталей по тексту документа

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН максимально приблизился к тому, чтобы принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявила в пятницу журналистам постоянный представитель Мальты при всемирной организации Ванесса Фрезьер.

"Мы близки как никогда", - сказала она в ответ на вопрос о прогрессе в отношении нового проекта ближневосточной резолюции.

При этом Фрезьер не предоставила каких-либо деталей по тексту резолюции, заявив, что она не хочет скомпрометировать процесс согласования документа.

В октябре Совбез ООН рассматривал четыре проекта резолюций по палестино-израильскому конфликту, однако не смог принять ни одного из них. В настоящее время новый документ разрабатывают десять непостоянных членов СБ. Он, как ожидается, вберет в себя ряд положений из предыдущих проектов резолюций по этому вопросу.