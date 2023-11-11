10 ноября, 23:38

МИД КНДР обвинил Блинкена в обострении напряженности на Корейском полуострове

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что администрация США "питает патологическую антипатию" к развитию отношений между суверенными государствами

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о развитии отношений между КНДР и РФ являются "безответственными и провокационными" и обостряют "военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе". Такая позиция МИД КНДР была отражена в публикации Центрального телеграфного агентства Кореи.

"Безответственные и провокационные высказывания и действия [Энтони] Блинкена только обостряют опаснейшую военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в заявлении МИД КНДР. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что во время недавнего визита в Азию Блинкен выразил "беспочвенную озабоченность развитием равноправных и нормальных отношений между КНДР и РФ". "Это в очередной раз дало нам понять, что нынешняя администрация США питает патологическую антипатию к развитию отношений между самостоятельными суверенными государствами", - отметили в МИД КНДР.

В министерстве иностранных дел КНДР выразили уверенность в том, что если США действительно обеспокоены безопасностью Республики Корея и Украины, то им "следует уделять больше внимания обеспокоенности вопросами безопасности КНДР и РФ". "Единственный путь для снятия обеспокоенности США - отказ от враждебной политики и менталитета холодной войны в отношении Кореи и России, отмена политических провокаций, военного шантажа и стратегического нажима на нас и РФ", - резюмировали в МИД КНДР, подчеркнув, что развитие равноправных и взаимовыгодных отношений между КНДР и РФ "играет стержневую роль в защите мира и стабильности не только на Корейском полуострове и в регионе, но и на планете".

В ходе своей поездки в Японию и Южную Корею госсекретарь Энтони Блинкен несколько раз отмечал, что США и их союзники обеспокоены военным сотрудничеством России и КНДР. Он также в очередной раз обвинил Пхеньян в осуществлении поставок вооружений и боеприпасов Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы имевших место поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики". 

Теги:
СШАКНДРРоссияРеспублика КореяБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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