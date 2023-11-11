WP: спикер Палаты представителей не видит достаточно оснований для импичмента Байдена

Майк Джонсон отметил, что политическая необходимость в этом также невелика из-за слабой поддержки действующего президента США избирателями, пишет газета

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) не видит достаточно оснований для объявления импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По ее данным, Джонсон на встрече с однопартийцами центристских взглядов на этой неделе заявил, что "в настоящее время недостаточно доказательств для начала формальной процедуры вынесения импичмента". Издание сообщает, что спикер нижней палаты Конгресса, как и некоторые другие республиканцы, полагает, ссылаясь на результаты опросов, что политическая необходимость в объявлении импичмента Байдену невелика из-за слабой поддержки президента избирателями.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера.