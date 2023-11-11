Посол Южного Судана заявил, что сотрудничество с РФ повысит оборонный потенциал республики

Чол Тонг Маяй Джанг пояснил, что планируется "проводить взаимодействие по подготовке южносуданских военнослужащих в России"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Южный Судан сможет повысить свой оборонный потенциал благодаря сотрудничеству с РФ, республика заинтересована в российской военной технике и подготовке военнослужащих. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Южного Судана в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Существует потребность в сотрудничестве, военном сотрудничестве между Россией и Южным Суданом. Оно позволит Южному Судану повысить свой оборонный потенциал, чтобы иметь возможность при необходимости помогать в урегулировании или поддержании мира в регионе", - сказал дипломат.

Он пояснил, что планируется "проводить взаимодействие по подготовке южносуданских военнослужащих в России". "И, конечно, определенное взаимодействие будет происходить по военной технике и так далее", - добавил посол, комментируя договоренности, достигнутые по итогам встречи между главами министерств обороны двух стран Сергеем Шойгу и Чол Тон Балоком в конце сентября.

"Действительно, министры обороны России и Южного Судана встречались, так как мы взаимодействуем и в этой области. И они договорились о некоторых конкретных шагах по углублению сотрудничества", - пояснил глава диппредставительства Южного Судана в Москве.

Он напомнил, что в 1983 году, во время гражданской войны в Судане, силы Южного Судана получали поддержку от Эфиопии, которая сотрудничала с Советским Союзом. "Таким образом, мы широко использовали военную технику из Советского Союза, были и соответствующие программы обучения, - отметил дипломат. - Так что у нас уже есть этот хороший опыт сотрудничества".

Чол Тонг Маяй Джанг указал, что министр обороны Южного Судана обратил внимание на позитивный опыт взаимодействия на этом направлении в ходе своего визита в Москву. "Так как он был одним из тех военнослужащих, кто проходил обучение на Кубе, он хорошо разбирается во всей российской военной технике", - рассказал дипломат. "Таким образом, мы в этом заинтересованы. Так что для нас это не является чем-то совершенно новым. Это то, что мы уже применяли. Поэтому нам важно продолжать использовать российскую технику и военную подготовку", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.