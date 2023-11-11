СМИ: в окрестностях больницы "Аш-Шифа" в Газе идут бои

Как сообщил агентству ISNA представитель палестинского Минздрава, персонал медучреждения не может покинуть здание из-за боевых действий

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.

По его данным, в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои.

Как сообщил агентству представитель палестинского Минздрава, персонал медучреждения не может покинуть здание из-за боевых действий даже для того, чтобы захоронить погибших. "Мы создадим братскую могилу в комплексе "Аш-Шифа", чтобы похоронить погибших, выйти на улицу возможности нет", - сказал он.

Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, из-за боестолкновений в медицинском комплексе было полностью отключено электричество. Восстановить подачу электроэнергии удалось только в отделении неотложной помощи "Аш-Шифы".