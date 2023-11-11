Венесуэла и Венгрия договорились о развитии стратегического сотрудничества

Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто также сообщил о договоренности повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Венесуэла и Венгрия подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании в стратегических секторах по итогам пленарного заседания венгерской делегации во главе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и правительственной делегации Венесуэлы, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

"У нас состоялись интенсивные переговоры, мы рассмотрели все аспекты сотрудничества", - отметил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, указав на подготовленный "план проведения встреч [представителей] всех заинтересованных секторов". Хиль также сообщил о новом двустороннем плане сотрудничества в нефтегазовой отрасли и договоренности повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами. Министр выразил благодарность Сийярто "за осуждение международных санкций, наложенных на Венесуэлу, и договоренность поддерживать единые позиции по этому вопросу в международных организациях".

Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum на 2023-2026 годы, который, по словам венесуэльского министра, принесет пользу молодежи Венесуэлы "на пути к лидерству в новом многополярном мире".

Глава МИД Венгрии указал на перспективы придать новое начало и импульс двустороннему сотрудничеству и использовать в этих целях "ослабление некоторых американских санкций, что открывает доступ Венесуэле на энергетические рынки".

По словам Сияйрто, Венгрия изучает возможности закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ) и поставок в эту страну технологий добычи нефти. Прибывшие вместе с главой МИД в Каракас представители крупнейших венгерских энергетических компаний MOL и MVM провели переговоры с венесуэльскими партнерами по вопросам добычи и поставок нефти и СПГ.

Сийярто напомнил об исторических связях Венгрии и Венесуэлы и поблагодарил за прием венгерских беженцев после Второй мировой войны и революции 1956 года. Он отметил, что в Венесуэле "находится третья по величине венгерская община". "Мы хотели бы придать новое начало и импульс сотрудничеству между Венгрией и Венесуэлой", - подчеркнул Сийярто.