11 ноября, 01:31

Венесуэла и Венгрия договорились о развитии стратегического сотрудничества

Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто также сообщил о договоренности повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Венесуэла и Венгрия подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании в стратегических секторах по итогам пленарного заседания венгерской делегации во главе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и правительственной делегации Венесуэлы, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

"У нас состоялись интенсивные переговоры, мы рассмотрели все аспекты сотрудничества", - отметил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, указав на подготовленный "план проведения встреч [представителей] всех заинтересованных секторов". Хиль также сообщил о новом двустороннем плане сотрудничества в нефтегазовой отрасли и договоренности повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами. Министр выразил благодарность Сийярто "за осуждение международных санкций, наложенных на Венесуэлу, и договоренность поддерживать единые позиции по этому вопросу в международных организациях".

Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum на 2023-2026 годы, который, по словам венесуэльского министра, принесет пользу молодежи Венесуэлы "на пути к лидерству в новом многополярном мире".

Глава МИД Венгрии указал на перспективы придать новое начало и импульс двустороннему сотрудничеству и использовать в этих целях "ослабление некоторых американских санкций, что открывает доступ Венесуэле на энергетические рынки".

По словам Сияйрто, Венгрия изучает возможности закупки в Венесуэле сжиженного природного газа (СПГ) и поставок в эту страну технологий добычи нефти. Прибывшие вместе с главой МИД в Каракас представители крупнейших венгерских энергетических компаний MOL и MVM провели переговоры с венесуэльскими партнерами по вопросам добычи и поставок нефти и СПГ.

Сийярто напомнил об исторических связях Венгрии и Венесуэлы и поблагодарил за прием венгерских беженцев после Второй мировой войны и революции 1956 года. Он отметил, что в Венесуэле "находится третья по величине венгерская община". "Мы хотели бы придать новое начало и импульс сотрудничеству между Венгрией и Венесуэлой", - подчеркнул Сийярто. 

Теги:
Мадуро, НиколасВенесуэлаВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация