11 ноября, 01:34
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при ударе Израиля по дому на севере сектора Газа погибли семь человек

AP Photo/ Majdi Mohammed
© AP Photo/ Majdi Mohammed

Израильские военные также ведут артиллерийский обстрел восточных районов города Хан-Юнис, передает телеканал Al-Mayadeen

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Семеро палестинцев погибли в результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

Также телеканал сообщает о том, что израильские военные наносят интенсивные удары по жилым кварталам восточных районов города Газа и ведут артиллерийский обстрел восточных районов города Хан-Юнис.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация