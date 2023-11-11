СМИ: при ударе Израиля по дому на севере сектора Газа погибли семь человек

Израильские военные также ведут артиллерийский обстрел восточных районов города Хан-Юнис, передает телеканал Al-Mayadeen

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Семеро палестинцев погибли в результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Также телеканал сообщает о том, что израильские военные наносят интенсивные удары по жилым кварталам восточных районов города Газа и ведут артиллерийский обстрел восточных районов города Хан-Юнис.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.