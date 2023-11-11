11 ноября, 02:22

Kyodo: Кисида обеспокоен воздушным патрулированием РФ и КНР у границ Японии

Японский премьер-министр также отметил, что военная активность России и Китая растет

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря.

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"Военная активность [России и Китая] растет", - цитирует его выступление перед военнослужащими воздушных Сил самообороны страны агентство Kyodo. Подчеркивается, что Кисида выразил в этой связи обеспокоенность.

Выступая перед бойцами Сил самообороны, глава кабмина также подчеркнул, что Японии активизирует разработку ракет большой дальности, необходимых для нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника в случае его нападения на страну.

В июне ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили шестое с 2019 года совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. В июле РФ и КНР провели учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран преодолел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски. Японская сторона неоднократно выражала обеспокоенность в этой связи.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней устанавливается право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения. 

Теги:
ЯпонияРоссияКитайКисида, Фумио
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