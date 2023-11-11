11 ноября, 03:57

В Казахстан доставили гражданина республики, воевавшего в Сирии на стороне террористов

Как сообщили в Комитете национальной безопасности, он разочаровался в радикальных идеях и добровольно сдался властям

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана доставили в страну гражданина республики, который действовал в составе террористических групп в Сирии, однако разочаровался в радикальных идеях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками КНБ был доставлен гражданин Республики Казахстан, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок. Известно, что он разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что своим примером мужчина хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности.

По прибытии в Казахстан он был взят под стражу. "В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности). Факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия", - пояснили в КНБ. 

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