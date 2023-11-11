11 ноября, 04:59
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил, что еще 30 грузовиков с помощью въехали в сектор Газа через КПП "Рафах"

Машины доставили в анклав продукты питания, медицинское оборудование и воду

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в пятницу в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

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"30 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 22 грузовика доставили в анклав продукты питания (395 тонн), 3 - медицинское оборудование (30 тонн), 2 - воду (57 тонн), еще 3 - смешанные грузы (58 тонн). Как указывается в сообщении, помощь предоставлена ООН и Египетским обществом Красного Полумесяца.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - спустя две недели с начала обострения ближневосточного конфликта. С того времени, по данным ООН, на территорию анклава прибыли порядка 820 грузовиков с гуманитарной помощью. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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