В Южном Судане ценят слова Путина о недопустимости санкций против молодых стран

Посол страны в Москве Чол Тонг Маяй Джанг выразил благодарность России, что она была на стороне государства на международной арене

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Южный Судан ценит слова президента России Владимира Путина о том, что молодые страны не должны быть объектом санкций. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Южного Судана в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы очень благодарны России за то, что она была на стороне Южного Судана на международной арене. На многосторонних площадках, в частности, в рамках Совбеза ООН, Россия выступала против санкций, введенных против Южного Судана, - отметил он. - Россия выступала против этого с самого первого дня, указывая, что молодые государства не должны становиться объектом санкций. Мы очень за это признательны. Это был доброжелательный шаг со стороны России, даже без нашего запроса".

Посол также обратил внимание на то, что, по мнению Москвы, "эти санкции против молодого государства были необоснованны". "Со своей стороны, мы также поддерживаем Россию на этой многосторонней площадке, в частности, в ходе различных голосований. Это направление сотрудничества крайне важно для нас. Лидеры наших стран обратили на это внимание в ходе встречи. И, конечно, наш глава государства [Салва Киир] обратился к России с просьбой использовать свое влияние в Совете Безопасности ООН для отмены санкций против Южного Судана", - заключил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Южного Судана, на которой заявил, что Москва будет поддерживать Джубу в урегулировании внутриполитической ситуации и обеспечении безопасности. Путин также подчеркнул, что отношения между странами развиваются весьма интенсивно, и отметил рост товарообмена в этом году. Кроме того, главы государств в ходе переговоров уделили внимание гуманитарному сотрудничеству.