В Южном Судане заявили об отсутствии угрозы революционного переворота

Посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг охарактеризовал ситуацию в стране как "весьма стабильную"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Южному Судану не угрожает революционный переворот, как это случилось в Мали, Габоне, Нигере и нескольких других африканских стран, заявил в интервью ТАСС посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Я считаю, что Южный Судан никогда не окажется в такой ситуации. Как вы знаете, наша страна появилась в ходе борьбы за освобождение. Так что это наша история. Правящая партия сейчас - революционная, которая вела борьбу, пока не состоялся референдум, и страна не стала независимой. Поэтому я не думаю, что подобные вещи произойдут в Южном Судане, а в настоящий момент мы готовимся к выборам в декабре 2024 года", - заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуацию в стране южносуданский посол охарактеризовал как "весьма стабильную". "Происходившее в западных странах, в Западной Африке, - это протест. Протест против систем, которые позволяли себе быть заложниками определенного влияния или внешнего влияния, что не наш случай. Я не думаю, что такой протест может иметь место", - пояснил он.

Посол также заверил, что в свете предстоящих выборов в стране нет протестного потенциала, однако это не мешает здоровой конкуренции. "Я уверен, что в вашей стране [президент России Владимир] Путин будет участвовать в выборах в следующем году, и есть те, кто намерен составить ему конкуренцию. Это нормальная процедура, нормальный демократический процесс, когда партии демократически, мирно конкурируют за высший пост в стране", - заключил дипломат.