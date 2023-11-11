11 ноября, 06:45
Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана заявил о необходимости немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа

Эбрахим Раиси отметил, что США заблокировала прекращение огня в Газе и расширяет масштабы войны

ТЕГЕРАН, 11 ноября. /ТАСС/. Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, блокада должна быть снята, и пути для отправки помощи должны быть открыты. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси перед вылетом в Саудовскую Аравию для участия во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, посвященном выработке общей позиции по ситуации на палестинских территориях.

"Сегодня единство исламских стран очень важно, - сказал Раиси, которого цитирует агентство ISNA. - Газа - это не место слов, это должно быть местом действий. Варварские действия сионистского режима (Израиля - прим. ТАСС) в секторе Газа являются ярким примером военных преступлений и преступлений против человечества. Это очень важный вопрос для исламской уммы и человечества. Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, блокада должна быть снята, и пути для отправки помощи должны быть открыты".

"Америка постоянно посылает сигнал Ирану и некоторым другим странам о том, что масштабы войны не должны расширяться, но это заявление не соответствует действиям Америки, - подчеркнул президент Ирана. - Америка заблокировала прекращение огня в Газе и расширяет масштабы войны". 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтРаиси, Эбрахим
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