В Палестине попросили Красный Крест обеспечить защиту журналистов в Газе

По словам главы комитета по свободам профсоюза палестинских журналистов Мухаммеда аль-Лахама, потеряна связь с десятками коллег, находившимися в окрестностях больницы "Аш-Шифа" в городе Газа

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Профсоюз палестинских журналистов обеспокоен судьбой десятков репортеров в секторе Газа, которые освещали события в районе больницы "Аш-Шифа". Об этом говорится в заявлении главы профсоюзного комитета по свободам Мухаммеда аль-Лахама, распространенном агентством WAFA.

"Мы потеряли связь с десятками коллег, находившимися в окрестностях больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, и предупреждаем об угрозе расправы над ними со стороны оккупационных сил, - отмечается в документе. - Мы просим сотрудников Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций вмешаться и обеспечить защиту журналистов".

Ранее телеканал Al Mayadeen передал, что потерял связь со съемочной группой, которая работала в центре Газы рядом с больницей "Аш-Шифа", где шли ночью ожесточенные перестрелки между отрядами ХАМАС и израильскими военными.

6 ноября агентство Anadolu передало, что за месяц с начала военной эскалации в секторе Газа погибли 48 журналистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь отметил, что "за четыре недели в палестинском анклаве было убито журналистов более, чем в любом другом конфликте как минимум за последние три десятилетия".