ЦАХАЛ сообщил о нахождении под контролем Израиля 11 военных позиций ХАМАС

По данным армейской пресс-службы, израильские военнослужащие продолжают вести боевые действия на территории сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские военные захватили 11 укрепленных военных позиций радикалов в секторе Газа с начала боевых действий на территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают вести боевые действия на территории сектора Газа. С начала наземной операции ЦАХАЛ взял под свой контроль 11 военных позиций террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

В пресс-службе продолжили, что "ночью ВМС ЦАХАЛ атаковали строения, используемые террористической организацией ХАМАС против ЦАХАЛ в северной части сектора Газа". "Также атаке подверглись склады, на которых хранилось оборудование морских сил ХАМАС. По наводке пехоты в секторе Газа, обнаружившей военные цели внутри зданий в районе лагеря Аль-Шати, ВМС атаковали эти объекты", - добавили военные.

Они проинформировали, что солдаты "обнаружили и разрушили подземный туннель возле школы в секторе Газа", а также подорвали с беспилотника начиненный взрывчаткой автомобиль, обнаруженный близ "необходимой транзитной зоны, используемой войсками".