11 ноября, 07:52
Военная операция на Украине

В офисе Зеленского вновь попросили США ускорить поставки вооружения

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак также проинформировал советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана "об актуальной ситуации на фронте"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и попросил ускорить поставки вооружения Киеву. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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"Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на фронте <...> и отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Стороны, кроме того, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Киев уже неоднократно выражал неудовольствие недостаточной, по мнению украинских властей, помощью в снабжении вооружением. Представители киевского режима ранее заявляли, что ищут способы наладить в стране производство вооружения, в том числе дронов, дальнобойных ракет и систем ПВО. 29 сентября в столице Украины прошел первый форум оборонных индустрий, на котором, как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, были представлены более 30 стран и 252 военные компании. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний к развертыванию производства оружия на территории страны. В частности, Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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