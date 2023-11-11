11 ноября, 08:09
Палестино-израильский конфликт

Боевики "Исламского джихада" заявили, что сбили израильский беспилотник над Газой

Согласно соответствующему заявлению, речь идет о Heron TP

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат Heron TP израильских ВВС, совершавший разведывательный полет над городом Газа, сбит палестинскими боевиками. Об этом говорится в заявлении группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - боевого крыла радикального палестинского движения "Исламский джихад".

"Моджахеды "Сарая аль-Кудс" поразили ракетой израильский дрон Heron TP", - утверждается в тексте.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что палестинские формирования дали отпор израильским военным на пяти направлениях в городе Газа. По его информации, продвижение израильских сил к медицинскому центру "Аш-Шифа" было остановлено.

Как передает телеканал Al Hadath, израильские танки блокировали кварталы вокруг медцентра "Аш-Шифа" и не пропускают туда кареты скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца. По его сведениям, боестолкновения возобновились с утра и идут примерно в 3 км от больницы. Ранее израильские военные заявили, что в медцентре "Аш-Шифа" находится один из штабов радикального движения ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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