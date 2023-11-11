Politico: Байден окажет давление на Си Цзиньпина по Ирану

По данным газеты, лидерам США и Китая предстоит "сложный разговор" с целью стабилизации отношений и "предотвращения сползания к возможному конфликту"

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден "окажет давление" на председателя КНР Си Цзиньпина по проблеме Ирана на предстоящей встрече двух лидеров на полях саммита АТЭС на следующей неделе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей американской администрации.

"По данным Белого дома, двум лидерам предстоит "сложный разговор" с целью стабилизации отношений и предотвращения сползания к возможному конфликту, - отмечает издание. - Джо Байден, будет призывать Си Цзиньпина использовать его влияние на Тегеран, чтобы предотвратить использование Ираном и его сторонниками войны Израиля с движением ХАМАС для разжигания более обширного регионального конфликта".

Байден "подчеркнет наше желание, чтобы Китай в своих растущих отношениях с Ираном ясно заявлял о важности того, чтобы Иран не пытался наращивать или распространять насилие на Ближнем Востоке", - цитирует газета высказывание одного неназванного высокопоставленного представителя американской администрации на встрече с журналистами в четверг. По его словам, любые "провокационные действия" Ирана вызовут немедленный ответ Вашингтона.

Связи Китая с Ираном будут частью "сложного разговора" Байдена с Си Цзиньпином, приводит газета мнение другого высокопоставленного представителя администрации США. Этот разговор затронет все ключевые проблемы американо-китайских отношений.