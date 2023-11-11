В ЕК признали наличие преступлений против гражданского населения в Газе

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич назвал ужасной гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта совершают преступления против гражданского населения, которое должно защищаться согласно международному гуманитарному праву.

"[Гуманитарная ситуация в секторе Газа] ужасная. Представьте себе территорию площадью 350 кв. км, на которой живут более 2 млн человек, большинство из них - гражданские лица, и им некуда идти. Проводить военную операцию в подобных условиях ведет к высокому риску нарушения международного гуманитарного права", - сказал он в интервью газете La Stampa​​​​​​.

Он указывает, что стороны конфликта должны защищать гражданское население. "Но число убитых ХАМАС в Израиле и еще большее число людей, убитых в Газе в израильских бомбардировках, указывает, что защиты гражданского населения нет. Это - очевидное нарушение", - добавил он.

Еврокомиссар указал также на проблемы, связанные с недостаточностью гуманитарной помощи. "Держать полную осаду, лишая гражданское население предметов первой необходимости, электричества, продовольствия и воды, даже если в последнее время Израиль возобновил снабжение водой, тоже идет вразрез в международным гуманитарным правом", - отметил европейский чиновник.

При этом он подчеркнул, что со стороны ХАМАС серьезным преступлением, нарушающим гуманитарное право, является использование больниц и гражданских объектов в военных целях.

Еврокомиссар также указал на объективные сложности доставки гуманитарной помощи. В частности, он отметил малоэффективность морского гуманитарного коридора в Газу, поскольку "береговая линия сектора не имеет подходящей портовой инфраструктурой для разгрузки". Он считает вариант работать над наземными коридорами, в том числе через пункты под контролем Израиля, более перспективным.