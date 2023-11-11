11 ноября, 09:57
Палестино-израильский конфликт

Боевики "Хезболлах" заявили об обстреле северных районов Израиля

Один из снарядов попал в жилой дом, что вызвало пожар

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Проиранская шиитская милиция "Хезболлах" взяла на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля. В переданном в Telegram-канале заявлении шиитских формирований говорится, что с территории Ливана были выпущены реактивные снаряды по поселениям Маргалиот и Кирьят-Шмона.

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Один из снарядов попал в жилой дом, что вызвало пожар. О пострадавших сведений не приводится.

Была обстреляна также казарма израильской армии в Рамиме. Боевики утверждают, что "нанесли противнику потери в результате прямых попаданий и вывели из строя военную технику".

В ответ на эту вылазку израильские ВВС атаковали населенные пункты Аит-эш-Шааб и Мирвахейн на юге Ливана, откуда были произведены запуски ракет. Ранее, как сообщил телеканал Al Jadeed, израильский беспилотник уничтожил с воздуха пикап в районе Эз-Захрани в 40 км от границы. Предполагается, что в нем находились палестинцы из радикальных группировок, которые воюют на стороне "Хезболлах".

Артиллерия израильской армии наносит с утра удары по пограничным районам, расположенным в окрестностях городов Марджаюн и Бинт-Джбейль. Как утверждает агентство Al Wataniya, при обстрелах используются фосфорные снаряды. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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