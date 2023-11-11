11 ноября, 09:59

Пролив Дарданеллы закрыли для прохода судов из-за погодных условий

Турецкие метеорологи ранее выпустили отдельное предупреждение для пяти провинций на северо-западе, западе и севере страны

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов в обоих направлениях из-за погодных условий. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

"Морской трафик в проливе Дарданеллы с 12:15 (совпадает с мск - прим. ТАСС) приостановлен в обоих направлениях из-за плохих погодных условий, шторма", - сообщило управление.

Ранее турецкие метеорологи выпустили отдельное предупреждение для пяти провинций на северо-западе, западе и севере страны в связи с ожидающимся резким ухудшением погодных условий. В частности, в Стамбуле, Чанаккале, где находится пролив Дарданеллы, Измире, Мугле ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Уровень осадков в некоторых регионах может достичь 100 мм на кв. м. Есть также опасность затоплений жилых районов и схода селевых потоков. 

Теги:
Турция
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