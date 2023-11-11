11 ноября, 10:01
Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана прибыл в Эр-Рияд для участия в арабо-исламском саммите

Эбрахим Раиси ранее призвал страны исламского мира принять меры в отношении Израиля для прекращения боевых действий в палестинском анклаве

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Эр-Рияд для участия во внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященном ситуации в секторе Газа. Кадры прибытия Раиси в международный аэропорт имени короля Халида продемонстрировал в прямом эфире саудовский телеканал Al-Ekhbariya.

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Это первый визит президента Ирана в Саудовскую Аравию после восстановления дипломатических отношений между странами в марте 2023 года. Перед тем как отправиться в королевство, Раиси заявил, что страны исламского мира должны принять меры в отношении Израиля для прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильРаиси, Эбрахим
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