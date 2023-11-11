В Палестине допустили гибель 39 детей в больнице "Аш-Шифа" из-за нехватки топлива

По данным палестинского Минздрава, в медицинских учреждениях не могут обеспечить новорожденных кислородом

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 39 младенцев в медицинском центре "Аш-Шифа" могут умереть из-за нехватки топлива и невозможности обеспечить их кислородом. Об этом сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

"39 новорожденных, которые находятся в реанимации, могут умереть в любой момент, один из них уже умер утром. Без экстренного обеспечения больницы топливом реанимация сможет работать только до сегодняшнего вечера, а отсутствие кислорода станет смертным приговором и для остальных [детей в реанимационном отделении]", - приводит слова Кайле телеканал Al Hadath.

Ранее Минздрав сектора Газа заявил о приостановке операций в медицинском центре "Аш-Шифа".

В новость внесена правка (13:34 мск) - передается с уточнением в заголовке, верно - могут умереть.