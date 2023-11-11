11 ноября, 09:56,
обновлено 11 ноября, 10:50
Палестино-израильский конфликт

В Палестине допустили гибель 39 детей в больнице "Аш-Шифа" из-за нехватки топлива

Doaa Rouqa/ Reuters
© Doaa Rouqa/ Reuters

По данным палестинского Минздрава, в медицинских учреждениях не могут обеспечить новорожденных кислородом

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 39 младенцев в медицинском центре "Аш-Шифа" могут умереть из-за нехватки топлива и невозможности обеспечить их кислородом. Об этом сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

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"39 новорожденных, которые находятся в реанимации, могут умереть в любой момент, один из них уже умер утром. Без экстренного обеспечения больницы топливом реанимация сможет работать только до сегодняшнего вечера, а отсутствие кислорода станет смертным приговором и для остальных [детей в реанимационном отделении]", - приводит слова Кайле телеканал Al Hadath.

Ранее Минздрав сектора Газа заявил о приостановке операций в медицинском центре "Аш-Шифа".

В новость внесена правка (13:34 мск) - передается с уточнением в заголовке, верно - могут умереть. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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