Bild: руководство ФРГ ускорит рассмотрение заявок от беженцев в ущерб безопасности

По данным газеты, проверка мигрантов будет проводиться менее основательно, чем ранее

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено существенно ускорить процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища, но при этом проверка мигрантов будет проводиться менее основательно, чем ранее, что рискует сказаться на безопасности. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на электронное письмо, направленное МВД в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

В документе отмечается, что впредь следует в меньшей степени проверять паспорта, удостоверения личности и прочие свидетельства, запрашивать информацию о беженцах в единой системе Шенгена. Власти хотят также запретить проверку личных смартфонов для подтверждения национальности или происхождения, прекратить практику распознавания языковых диалектов или ведения статистики об уровне образования.

"Эти меры действуют временно - до дальнейшего распоряжения", - говорится в документе. В МВД подчеркнули, что "BAMF реализует меры для ускорения процедуры рассмотрения заявок на предоставление убежища по согласованию с Министерством внутренних дел". В то же время в ведомстве заверили, что обеспечение безопасности для властей "по-прежнему является наивысшим приоритетом".

Bild напомнила, что в 2023 году в Германии ожидается около 300 тыс. просителей убежища, что в два раза больше, чем в прошлом. Процедура рассмотрения запросов часто длится более 18 месяцев.