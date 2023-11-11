11 ноября, 10:27

Шольц призвал ЕС помочь Украине, Молдавии и Грузии в реформах для вступления

По словам канцлера ФРГ, Евросоюз планирует оказывать помощь Киеву до тех пор, пока это будет необходимо

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен поддержать Украину, Молдавию и Грузию в проведении ими реформ, необходимых для вступления в сообщество. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Малаге на конгрессе Партии европейских социалистов.

"Мы должны сделать действительностью мир и стабильность. Одновременно мы должны всех поддержать в проведении реформ, необходимых для вступления в Европейский союз. Это касается в том числе Молдавии, Украины и Грузии", - сказал канцлер. Шольц снова заявил о том, что ЕС планирует оказывать помощь Киеву до тех пор, пока это будет необходимо.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом Еврокомиссия признала выполнение Киевом лишь четырех из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении. ЕК отметила, что Украине необходимо работать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, бороться с коррупцией и повышать прозрачность лоббирования.

После президент Украины Владимир Зеленский дал правительству поручения для подготовки к переговорам - прежде всего обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Власти страны неоднократно заявляли, что хотели бы начать переговоры о вступлении уже в 2023 году, и в последние месяцы форсировали реформы, содержащиеся в пакете рекомендаций ЕС. 24 октября Зеленский выступил по видеосвязи на заседании коллегии ЕК, где утверждал, что Украина выполнила все пункты.

При этом украинский политик, бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отмечал, что выполнение "рекомендаций" Запада фактически приведет к демонтажу остатков украинского суверенитета и государственности. 

Теги:
ГрузияГерманияМолдавияШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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