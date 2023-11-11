В Израиле сообщили о задержании на Западном берегу 19 палестинцев

Девять из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 19 разыскиваемых палестинцев, 9 из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) задержаны 19 разыскиваемых подозреваемых, изъято 7 единиц оружия. 9 из задержанных являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 7 октября израильские силовики задержали на Западном берегу Иордана 1 560 палестинцев, в том числе 940 хамасовцев.