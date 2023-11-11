11 ноября, 10:37
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых рейдах против ХАМАС в Газе

В армейской пресс-службе отметили, что "за последние дни сухопутные подразделения ЦАХАЛ убили множество террористов и нанесли удары по террористической инфраструктуре и оружию батальона "Забра Тель-Эльхуа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейды в районе Шейх-Иджлин в западной части города Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска ЦАХАЛ провели рейды, включавшие обширные бои, в южном районе Шейх-Иджлин в западной части города Газа, где находилось значительное количество боевиков ХАМАС. В ходе рейдов военные убили многочисленных террористов из батальона "Забра Тель-Эльхуа" ХАМАС и нанесли удары по террористическим объектам, включая шахты туннелей, ракетные установки, склады оружия, наблюдательные посты и террористические туннели", - говорится в заявлении.

В пресс-службе продолжили, что "за последние дни сухопутные подразделения ЦАХАЛ убили множество террористов и нанесли удары по террористической инфраструктуре и оружию батальона "Забра Тель-Эльхуа". "Эти действия являются частью совместных разведывательных усилий ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля, направленных на значительное ослабление батальона, включая ликвидацию его командира, о которой было объявлено 3 ноября", - добавили военные.

В армии продолжили, что "на основании точных разведывательных данных самолеты ЦАХАЛ нанесли удар по командиру роты ХАМАС Ахмеду Сиаму". "Два дня назад представитель ЦАХАЛ сообщил, что Сиам взял в заложники около 1 тыс. жителей Газы в больнице "Ар-Рантиси" и не позволил им эвакуироваться на юг [анклава] ради их безопасности", - отметили военные, добавив, что "Сиам был убит, когда скрывался в школе "Аль-Бурак", где также скрывались и были убиты еще террористы под его командованием". "Сиам еще раз демонстрирует, что ХАМАС использует мирное население сектора Газа в качестве живого щита в террористических целях", - подчеркнули в ЦАХАЛ. 

Теги:
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