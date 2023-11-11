Боррель допустил сокращение помощи США Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС призвал Евросоюз политически подготовиться к ее компенсации

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

"Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится", - сказал Боррель. Он также выступил с утверждением, что Евросоюз уже предоставил Киеву больше, чем США, однако "главной гарантией безопасности должен стать прием Украины в европейскую семью, для чего ЕС потребуется единство".

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, теперь это решение должны утвердить лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в декабре. Начало переговоров не определяет никаких сроков для вступления, например в случае Турции этот процесс продолжается уже более 18 лет и не имеет реальных перспектив завершения в обозримом будущем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет выполнить свое обещание поставить Киеву 1 млн снарядов в течение года - с марта 2023-го по март 2024 года. По информации источников агентства, по состоянию на сентябрь 2023 года, то есть по истечении половины этого срока, Брюссель смог поставить Киеву примерно 300 тыс. снарядов и ракет.