11 ноября, 10:47,
обновлено 11 ноября, 11:28
Военная операция на Украине

Боррель допустил сокращение помощи США Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Olivier Matthys, Pool Photo via AP
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© Olivier Matthys, Pool Photo via AP

Глава внешнеполитической службы ЕС призвал Евросоюз политически подготовиться к ее компенсации

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

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"Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится", - сказал Боррель. Он также выступил с утверждением, что Евросоюз уже предоставил Киеву больше, чем США, однако "главной гарантией безопасности должен стать прием Украины в европейскую семью, для чего ЕС потребуется единство".

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, теперь это решение должны утвердить лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в декабре. Начало переговоров не определяет никаких сроков для вступления, например в случае Турции этот процесс продолжается уже более 18 лет и не имеет реальных перспектив завершения в обозримом будущем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет выполнить свое обещание поставить Киеву 1 млн снарядов в течение года - с марта 2023-го по март 2024 года. По информации источников агентства, по состоянию на сентябрь 2023 года, то есть по истечении половины этого срока, Брюссель смог поставить Киеву примерно 300 тыс. снарядов и ракет. 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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