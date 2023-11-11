11 ноября, 10:58,
обновлено 11 ноября, 11:28
Военная операция на Украине

Боррель не ожидает победы Украины над Россией в ближайшем будущем

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. AP Photo/ Jean-Francois Badias
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo/ Jean-Francois Badias

Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о наличии большого числа проблем

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, признал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

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"У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается", - сказал он. По его словам, Европейский союз должен политически подготовиться к вероятному сокращению помощи США и компенсировать ее Киеву.

Второй проблемой Евросоюза он назвал ситуацию в Газе, которая является "политическим и моральным провалом международного сообщества". По его словам, лучшим решением этого конфликта остается "решение на основании двух государств, однако сейчас прийти к нему значительно сложнее, чем 30 лет назад".

Боррель подчеркнул, что все эти события вызывают "страх европейских граждан, а страх является плохим советчиком". 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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