Боррель не ожидает победы Украины над Россией в ближайшем будущем

Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о наличии большого числа проблем

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, признал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

"У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается", - сказал он. По его словам, Европейский союз должен политически подготовиться к вероятному сокращению помощи США и компенсировать ее Киеву.

Второй проблемой Евросоюза он назвал ситуацию в Газе, которая является "политическим и моральным провалом международного сообщества". По его словам, лучшим решением этого конфликта остается "решение на основании двух государств, однако сейчас прийти к нему значительно сложнее, чем 30 лет назад".

Боррель подчеркнул, что все эти события вызывают "страх европейских граждан, а страх является плохим советчиком".