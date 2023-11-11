11 ноября, 11:02

Санчес рассчитывает на будущей неделе быть переизбранным премьером Испании

Исполняющий обязанности премьер-министра заявил, что в стране еще четыре года будет прогрессивное правительство

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес рассчитывает на следующей неделе получить поддержку парламента для повторного утверждения на посту главы кабмина и формирования коалиционного правительства.

Как заявил Санчес, выступая на Конгрессе Партии европейских социалистов в Малаге, "новое правительство, как предполагается, появится на следующей неделе с поддержкой 179" из 350 депутатов нижней палаты парламента. "В Испании еще четыре года будет прогрессивное правительство, - отметил и.о. главы кабмина, трансляция выступления которого велась на сайте Партии европейских социалистов. - Мы будем править для всех испанцев".

Ранее ИСРП достигла соглашения с рядом политических сил для поддержки переизбрания Санчеса. Среди тех, кто согласился проголосовать за его кандидатуру, также числятся каталонские партии, поддерживающие независимость региона. На фоне переговоров ИСРП согласилась с продвижением закона об амнистии каталонских сепаратистов, что спровоцировало критику правых политических сил и вызвало массовые акции протеста.

Ожидается, что дебаты и голосование в парламенте по кандидатуре Санчеса на пост премьера пройдут 15-16 ноября. 

Теги:
ИспанияСанчес, Педро
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