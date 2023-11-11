Посольство США в Казахстане призвало американцев к бдительности из-за ситуации в Газе

В диппредставительстве указали на угрозу атак террористов по уязвимым целям, связанным с интересами Соединенных Штатов, Запада и Израиля

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Посольство США в Казахстане призывает американских граждан в Казахстане к бдительности и повышенным мерам личной безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении американского диппредставительства.

"Посольство США в Астане призывает граждан США в Казахстане сохранять бдительность и повышать осведомленность в вопросах личной безопасности в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке", - указывается в сообщении.

В нем отмечается, что "нынешний конфликт может привести к тому, что террористы попытаются атаковать уязвимые цели, которые, как считается, связаны с интересами США, Запада и Израиля, такие как культурные учреждения, места отправления культа и популярные туристические районы".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 ноября сообщил, что республика предоставит Палестине гуманитарную помощь в размере $1 млн, отметив, что "жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа". Также он высказался за разрешение "любых конфликтов" исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога.