11 ноября, 11:27

На национальных консультациях в Венгрии граждан спросят, нужно ли принимать Украину в ЕС

Правительство страны рассчитывает, что итоги национальных консультаций позволят ему заручиться поддержкой населения на переговорах с руководством Евросоюза

БУДАПЕШТ, 11 ноября. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет задан гражданам Венгрии в ходе национальных консультаций, которые в ближайшее время планирует провести правительство страны. Об этом сообщил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.

"Как вы считаете, есть ли место Украине в Европейском союзе? Скажите, что вы думаете об этом", - предложил он соотечественникам накануне своеобразного опроса. Правительство рассчитывает, что итоги национальных консультаций позволят ему заручиться поддержкой населения на переговорах с руководством ЕС.

Повторив недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, госсекретарь МИД отметил, что "Украина находится в состоянии войны, и если бы она была принята в Европейский союз, то война была бы перенесена на территорию сообщества". Кроме того, на Украине продолжается нарушение прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а значительная часть средств ЕС поступила бы на Украину, если бы она присоединилась к этому объединению, добавил Менцер в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее правительство Венгрии заявило, что выступает против начала переговоров ЕС с Украиной о вступлении, поскольку эта страна не выполнила необходимые требования и не соответствует критериям членства в сообществе.

Ожидается, что национальные консультации в Венгрии будут также включать вопрос об оказании военной помощи Украине, вызывающий серьезные разногласия с руководством Евросоюза. Кроме того, гражданам страны предстоит высказать свое мнение по поводу борьбы с нелегальной миграцией и по другим внутренним и международным проблемам.

Правительство Венгрии уже несколько раз использовало национальные консультации, стремясь получить от граждан одобрение своих действий. С октября по декабрь 2022 года в стране проходило социологическое исследование в такой форме по поводу отношения к санкциям ЕС против России. В нем приняли участие более 1,36 млн человек, 97% из которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Власти считают это достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. В предыдущих национальных консультациях, касавшихся таких вопросов, как миграция и пандемия коронавируса, участвовало примерно такое же число венгров. 

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