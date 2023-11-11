ХАМАС попросило арабские страны установить контроль у КПП "Рафах" на границе с Газой

В палестинской группировке отметили, что это позволит контролировать ситуацию с доставкой гуманитарных грузов в палестинский анклав

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обратилось к саммиту арабских и исламских государств, который проводится в Саудовской Аравии, с просьбой сформировать специальные комитеты по нескольким направлениям и отправить их к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа для контроля за ситуацией с доставкой гуманитарных грузов в палестинский анклав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Мы [сторонники ХАМАС] призываем участников саммита сформировать комитеты по гуманитарным вопросам, продовольственного обеспечения, медицинский и парламентский и незамедлительно отправить их представителей к КПП "Рафах" с целью противостоять израильской оккупации и обеспечить полную и бесперебойную доставку в сектор Газа необходимых медицинских, продовольственных товаров и топлива", - указывается в заявлении. По убеждению ХАМАС, такой шаг необходим, "чтобы спасти больницы в палестинском анклаве, которые уже прекратили или в самое ближайшее время прекратят свою работу, и не допустить их превращения в братские могилы".

Движение выразило надежду, что лидеры арабских и исламских государств, собравшиеся на встречу в Саудовской Аравии, "примут историческое решение, направленное на немедленное прекращение израильской агрессии против сектора Газа". ХАМАС призвало участников саммита "задействовать все силы для достижения этой цели, оказав давление на администрацию США, которая несет прямую ответственность за агрессию против палестинского народа в Газе".