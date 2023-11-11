11 ноября, 11:43,
обновлено 11 ноября, 12:29
Палестино-израильский конфликт

Аббас возложил ответственность на США за отсутствие решения ближневосточного конфликта

Президент Палестины пообещал "преследовать военных преступников в международных судах"

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас возложил ответственность за отсутствие политического решения ближневосточного конфликта на Соединенные Штаты. С таким заявлением палестинский лидер выступил на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

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"Америка несет ответственность за отсутствие политического решения [ближневосточного конфликта].<...> Мы будем преследовать военных преступников в международных судах, и США будут нести ответственность за неспособность достигнуть урегулирования", - сказал Аббас.

Президент Палестины призвал Соединенные Штаты "работать над прекращением израильской оккупации". Аббас подчеркнул, что "сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина и политическое решение должно быть всеобъемлющим".

Внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС, созванный по просьбе Палестины, открылся в столице Саудовской Аравии с целью выработать коллективную позицию арабских и исламских стран по нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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