11 ноября, 11:52
Палестино-израильский конфликт

Асад обвинил Запад в соучастии в агрессии Израиля против населения Газы

Согласно заявлению лидера Сирии, соучастие западных стран в агрессии подталкивает израильскую военную машину к новым массовым убийствам, которые приравниваются к геноциду

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад осудил позицию стран Запада, заявив, что они оправдывают израильские агрессивные действия против палестинского населения в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии лидера арабской республики, размещенном в Telegram-канале.

Как в нем отмечается, сирийский лидер провел со своим иракским коллегой Абдель Латифом Рашидом переговоры, которые состоялись на полях проходящего в Эр-Рияде совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. "Соучастие Запада в агрессии подталкивает израильскую военную машину к новым массовым убийствам женщин, детей и пожилых людей, которые приравниваются к геноциду", - подчеркнул Асад.

Как говорится в заявлении канцелярии, президенты Сирии и Ирака "обсудили роль, которую должны сыграть арабские страны для прекращения израильской агрессии против палестинского народа". Асад и Рашид указали, что "оккупация Израилем палестинских, сирийских и ливанских земель является основной и постоянной причиной всех проблем региона". 

Теги:
ПалестинаСирияПалестино-израильский конфликтАсад, Башар Хафез
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