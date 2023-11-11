Китай призвал не политизировать консультации по климату

Подобные переговоры нужно "рассматривать в качестве платформы для сотрудничества", заявил зампредседателя ПК ВСНП Дин Чжунли

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Международные консультации по климатическим изменениям не должны становиться ареной для геополитической борьбы. Об этом заявил заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Дин Чжунли.

"Не надо использовать консультации по климатическим изменениям как арену для политической борьбы, ради достижения геополитических интересов. Подобные переговоры следует рассматривать в качестве платформы для сотрудничества", - подчеркнул он, выступая на Парижском форуме мира.

Как отметил зампредседателя ПК ВСНП, некоторые страны нарушают достигнутые договоренности по противодействию климатическим изменениям, ссылаясь на то, что эта проблема - "ложь, которую придумали китайцы". "Как можем мы участвовать в переговорах в такой ситуации? - спросил он. - И, наконец, что самое важное, - мы не должны отступать от общепринятых принципов. <...> Ведь это отправная точка для консультаций, а также их основа".

Дин Чжунли добавил, что для борьбы с климатическими изменениями требуются финансовая поддержка и передовые научные технологии. Зампредседателя уточнил, что развивающиеся страны наиболее уязвимы, поэтому развитые государства должны предоставлять им помощь.