11 ноября, 12:05,
обновлено 11 ноября, 12:51
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган указал на меньшинство стран, которые поддерживают Израиль

Президент Турции заявил, что первоочередной задачей является постоянное, а не временное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги голосования ГА ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показали, что поддерживающие Израиль страны в меньшинстве.

"На голосовании ГА ООН за резолюцию высказалась 121 страна. Это показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают. И нас обнадеживает, что со всех концов света мы слышим голоса против тех ужасов, которые творит Израиль. Мы ждем, что сторонники Израиля прислушаются к этим голосам", - сказал он на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

Речь идет о 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая завершилась 27 октября принятием резолюции, содержащей призыв к немедленному перемирию, требование освобождения всех гражданских лиц и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Против резолюции выступили 14 стран, в том числе США.

Постоянное прекращение огня

Эрдоган заявил, что первоочередной задачей является постоянное, а не временное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"Нашей первоочередной задачей является обеспечение прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи. При этом наиболее срочным является не перерыв в боевых действиях на несколько часов, а постоянное прекращение огня. Высказывались инициативы о прекращении огня на четыре часа. Считаем такие предложения постыдными", - сказал Эрдоган. Он также призвал созвать международную мирную конференцию для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Эрдоган указал, что ему "жаль, что западные страны, которые всегда говорят о правах и свободах человека, хранят молчание перед лицом продолжающихся убийств палестинцев".

Готовность Турции внести вклад

Эрдоган заявил о насущной необходимости выработать механизм гарантирования безопасности для палестинцев, Анкара готова в нем участвовать.

"Мы видим, что необходимы новые механизмы, которые бы гарантировали нашим палестинским братьям безопасность. В этом контексте мы готовы содействовать механизмам, которые будут выработаны для обеспечения безопасности Палестины, включая систему стран-гарантов", - сказал он. Эрдоган отметил, что система гарантий "сможет обеспечить безопасность не только палестинцев, но и израильтян и всего региона".

Запад должен компенсировать палестинцам разрушения и урон, нанесенные Израилем, заявил Эрдоган. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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