11 ноября, 12:13

Погранслужба Украины сообщила об аварийном состоянии моста на границе с Румынией

Ведомство также заявило об ограничении проезда транспортных средств через один из пунктов пропуска

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины сообщила об ограничении проезда транспортных средств через один из пунктов пропуска на границе с Румынией из-за аварийного состояния моста через пограничную реку Тиса.

"Вниманию граждан, планирующих поездки в Румынию! С 20.00 12 ноября 2023 г. через пункт пропуска "Солотвино" - "Сигету-Мармацией" вводится ограничение на пропуск транспортных средств, вес которых превышает 2,5 тонны", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причиной ограничений пограничники назвали "аварийное состояние моста, соединяющего Украину и Румынию".

В середине октября сообщалось, что Киев и Бухарест договорились о строительстве нового автодорожного моста через Тису между украинским селом Белая Церковь Закарпатской области и румынским городом Сигету-Мармацией.

Тогда же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящий момент до 60% украинского зернового экспорта идет транзитом через румынскую территорию, а по объемам двусторонней торговли Румыния для Украины вышла на третье место. По его словам, Украина и Румыния намерены открыть четыре новых пропускных пункта на границе. 

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УкраинаРумыния
© Информационное агентство ТАСС
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