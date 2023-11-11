В Иордании призвали мир осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление

Абдалла II заявил о необходимости создания международной коалиции, "чтобы добиться прекращения огня"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II потребовал от международного сообщества осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

"Мир должен осудить израильскую агрессию в Газе как военное преступление, - заявил он на совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа. - Мы не можем молчать о катастрофических условиях, в которых находятся беззащитные жители в Газе, и требуем скорейшего открытия гуманитарных коридоров". По словам короля, "недопустимо отказывать гражданскому населению в продовольствии, лишать его воды, электричества, лекарств".

Иорданский монарх призвал к созданию международной коалиции "с тем, чтобы добиться прекращения огня, не допустить перемещения населения и начать серьезный мирный процесс".

"Если эта бесчеловечная война не будет остановлена, то в регионе может произойти крупное столкновение, его последствия повлияют на стабильность и безопасность во всем мире", - предупредил Абдалла II.

Он добавил, что Иордания продолжит выполнять свой долг по отправке гуманитарной помощи палестинцам всеми возможными способами.