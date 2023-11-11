11 ноября, 12:23,
обновлено 11 ноября, 12:56
Палестино-израильский конфликт

Катар в ближайшее время рассчитывает достичь гуманитарного перемирия в секторе Газа

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отметил, что Катар продолжит вести переговоры по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в Газе

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Катар продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа и рассчитывает в ближайшее время достичь гуманитарного перемирия. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

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"Мы надеемся достичь гуманитарного перемирия в ближайшем будущем и продолжаем поддерживать все дипломатические усилия по снижению эскалации, прекращению кровопролития и защите гражданского населения", - сказал эмир, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Шейх Тамим также отметил, что Катар продолжит вести переговоры по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС.

Эмир Катара призвал ООН направить в сектор Газа международную следственную группу, чтобы установить степень ответственности Израиля за удары по гражданским объектам, в том числе учреждениям здравоохранения. "Мы самым решительным образом осуждаем нападения на медицинские учреждения <...> и призываем Организацию Объединенных Наций направить [в сектор Газа] международную следственную группу для изучения обстоятельств ударов по больницам", - сказал эмир.

Он также отметил, что международное сообщество не должно ограничиваться "обсуждениями или отрицаниями" израильских ударов по гражданским объектам, и указал на необходимость "предпринять решительные шаги, чтобы остановить агрессию". 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликт
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