11 ноября, 12:44
Палестино-израильский конфликт

В Лондоне прошла массовая акция в поддержку Палестины

AP Photo/ Alberto Pezzali
© AP Photo/ Alberto Pezzali

В ней приняли участие до 500 тыс. человек, сообщили организаторы шествия

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. До 500 тыс. человек вышли в субботу на улицы Лондона, чтобы принять участие в массовых акциях в поддержку Палестины. Такие оценки приводят организаторы шествия в центре Лондона, участники которого требуют от властей Израиля немедленно прекратить удары по территории сектора Газа.

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Представители полиции и независимые наблюдатели пока что не приводят своих цифр, однако, как пишут британские СМИ, начавшаяся в полдень (15:00 мск) демонстрация может оказаться одной из самых многолюдных в истории страны. В 2003 году около 1 млн жителей Великобритании требовали остановить войну в Ираке, собравшись на улицах Лондона, в 2018-2019 годах от 500 тыс. до 1 млн человек собирали марши с требованием провести повторный референдум по вопросу о выходе королевства из состава Евросоюза.

Субботние акции протеста против операции израильской армии в секторе Газа проходят в Лондоне уже в пятый раз, причем число их участников растет каждую неделю. В целом демонстрации были мирными, хотя небольшая группа протестующих в прошлую субботу пытались спровоцировать столкновения с полицией, запуская фейерверки в сторону стражей правопорядка. Критику вызывал также резко антиизраильский характер протестов и отдельные случаи демонстрации символики, оправдывающей действия боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Британское правительство выступало против проведения очередного марша 11 ноября, так как в эти выходные в стране проходят мемориальные мероприятия по случаю Дня поминовения павших в Первой мировой войне и других военных конфликтах. Однако в Скотленд-Ярде не стали запрещать шествие, так как посчитали угрозу нарушения общественного порядка недостаточно высокой. При этом в полиции запретили проведение пропалестинских акций рядом с вокзалами, на правительственной улице Уйтхолл и у расположенного на ней Кенотафа - военного мемориала, воздвигнутого в 1920 году.

Столкновения с полицией

Оживленная общественная дискуссия о допустимости проведения пропалестинских акций в дни, когда страна вспоминает павших солдат, привела к тому, что "защищать Кенотаф" в Лондон съехались несколько тысяч представителей крайне правых движений и футбольных фанатов. Размахивая красно-белыми флагами Англии, они уже успели вступить в столкновения с полицией, пытаясь прорваться к огороженному Кенотафу с криками "За Англию - пока не умру!"

Порядок на улицах Лондона обеспечивают больше 2 тыс. полицейских. В Скотленд-Ярде уже проинформировали о нескольких попытках правых протестующих спровоцировать полицейских и о задержании одного из них. Сообщается также о нескольких стычках между протестующими из разных групп.

Масла в огонь в преддверии субботних акций подлила глава британского МВД Суэлла Браверман, которая обвинила полицию в том, что она относится к левым активистам существенно мягче, чем к правым. Статья министра вызвала жесткую критику оппозиции и ряда членов правящей Консервативной партии, будучи расценена многими как попытка оказать давление на главу Скотленд-Ярда Марка Роули. Иветт Купер, занимающая пост главы МВД в теневом правительстве лейбористов назвала заявления Браверман "крайне безответственной и опасной попыткой подорвать доверие к полиции в это непростое время, лишить ее независимости в принятии решений, а также разжечь рознь в обществе". 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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