Замгенсека НАТО Гедримас Еглинскас стал кандидатом оппозиции в президенты Литвы

Всего отделения партии "Союз демократов во имя Литвы" вынесли на голосование пять кандидатур

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Одна из крупнейших литовских оппозиционных политических партий "Союз демократов во имя Литвы" назвала своего кандидата на пост президента страны на выборах 2024 года, им стал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас.

"В ходе тайного голосования [отделений партии] кандидатом на президентских выборах избран Еглинскас", - сообщил журналистам председатель "Союза демократов во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

Всего отделения партии вынесли на голосование пять кандидатур, в том числе Сквернялиса, который является экс-премьером и был претендентом на президентский пост на выборах 2020 года. Он, однако, заявил, что вновь бороться за президентство не намерен.

Еглинскас окончил военную академию США в Вест-Пойнте. Служил в армии Литвы, работал в военной разведке. В 2019-2022 годах он был заместителем генсека НАТО по организационному управлению.

Выборы президента Литвы состоятся в мае 2024 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии ковида министром здравоохранения Аурелиюс Верига, профессор медицины Эдуардас Вайткус и общественный деятель Антанас Кандротас. Действующий президент Гитанас Науседа, который может претендовать на второй срок, пока по этому вопросу не высказывался.