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обновлено 11 ноября, 13:46
Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана призвал к немедленному снятию блокады с сектора Газа

Эбрахим Раиси подчеркнул, что исламские страны должны разработать специальный гуманитарный механизм, который обеспечивал бы непрерывное поступление помощи в анклав

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к немедленному снятию блокады с сектора Газа и открытию контрольно-пропускного пункта "Рафах" без каких-либо условий и ограничений.

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"Необходимо полностью снять блокаду с сектора Газа, а также немедленно и безоговорочно открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" в сотрудничестве с нашими братьями из Египта для доставки помощи, продовольствия и медикаментов", - сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Раиси также подчеркнул, что исламские страны должны разработать специальный гуманитарный механизм, который обеспечивал бы непрерывное поступление помощи в палестинский анклав. 

Теги:
ИранПалестино-израильский конфликтРаиси, Эбрахим
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